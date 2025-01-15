إجراءات صارمة لمنع إلقاء المخلفات الصلبة على الطرق والمحاور بمرسى مطروح (صور)

تحذر مدينة مرسى مطروح أصحاب شركات المقاولات والنقل الثقيل، من إلقاء مخلفات البناء بأنواعها والقمامة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بضبط والتحفظ على السيارات التي تلقي المخلفات، التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.

استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم بمطروح

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم أو الإنشاء بمجلس المدينة لنقل المخلفات في الأماكن المخصصة من قبل مجلس المدينة، بمتابعة التزام السيارات العمل بالأماكن المخصصة بتلك المناطق من خلال الرقابة عليها من "مديرية الأمن - إدارة المرور".

بالإضافة إلي إطلاق حملة من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة للتوعية بوسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة وإذاعة مطروح الإقليمية.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن صدور تعليماته لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وجهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة بالمجلس بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة ومجلس المدينة، بضبط السيارات التي تلقي المخلفات والقمامة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطرق وتسليمهم للنيابة المختصة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.

ووجه رئيس المدينة لنوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة الطرق السريعة بشكل دائم لضبط السيارات المجاوزة التي تلقي المخلفات بجميع أنواعها على طرق "المطار - القصر - عجيبة بجوار الوحدات العسكرية المتواجدة علي طول الطريق حتي السجن الحربي - محور الشهيد العشيبي وغيرها " من الطرق والمحاور.



مؤكدا انه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات، حال إلقاء المخلفات الصلبة فى الشوارع العامة خاصة أعمال البناء والهدم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وناشدت مدينة مرسي مطروح المواطنين، بضرورة المشاركة معها في التوعية من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تلقي مخلفات هدم المباني على الطرق السريعة المختلفة وداخل الحيز العمراني والمناطق السكنية، لمحاسبة المخالفين وفق القانون.

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