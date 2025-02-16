جيش الاحتلال يهجر 20 ألفا من سكان مخيم جنين

قالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن العدوان المتواصل على جنين أسفر عن استشهاد 25 مواطنا وتهجير أكثر من 20 ألفا.

الاحتلال يهجر ألاف الفلسطينيين من جنين

وأضافت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين:" الاحتلال دمر أكثر من 470 منشأة ومنزلا بشكل كلي أو جزئي وعطل الخدمات الأساسية، وهناك انقطاع كامل للمياه والكهرباء ونقص حاد بالمواد التموينية في المدينة ومحيطها".

وتابع البيان:" الاحتلال حول منازل المواطنين لثكنات عسكرية وأطلق الرصاص الحي بكثافة على منازلهم".

الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية

وأكدت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، أن الاحتلال يمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية بجنين ويقطعها عن 35% من الأهالي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 150 مواطنا وأخضعت عشرات للتحقيق الميداني.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتأمين احتياجات النازحين والمحاصرين.

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