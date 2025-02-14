الجمعة 14 فبراير 2025
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محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حرق اندلع بمنطقة المحطة الجديدة بمنزل مهجور متاخم لمنطقة سكنية.  

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اخطار باندلاع حريق داخل منطقة سكنية 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا يفيد بوقوع حريق باحدي اطلال المنازل المهجورة والواقعة بشارع داوود حمدان بمنطقة المحطة الجديدة وبقلب منطقة سكنية. 

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حال وجودهم. 

 

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من اخماد الحريق حيث تقام الحماية المدنية بعملية التبريد، كما يتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة. 
 

جانب من الحريق،فيتو
جانب من الحريق،فيتو

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

 

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.  

 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالاضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية الحماية المدنية منطقة المحطة الجديدة حريق بشارع داوود حمدان بالإسماعيلية

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