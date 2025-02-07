جامعة القناة تختتم التدريب المتحفي لطلاب الإرشاد السياحي (صور)

اختتمت كلية السياحة والفنادق في جامعة قناة السويس، فعاليات التدريب العملي لطلاب شعبة الإرشاد السياحي بالكلية، والذى استمر لعدة أيام.

الجامعة حريصة على تدريب الطلاب

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة الدائم على توفير فرص تدريبية متميزة لطلابها.

مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الجانب العملي في العملية التعليمية.

جانب من ختام التدريب، فيتو

دور المتاحف فى تدريب الطلاب

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس، بالدور الفاعل الذي تقدمه المتاحف الرئاسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجالي الإرشاد السياحي والعمل المتحفي.

الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل السياحي والثقافي.



جانب من ختام التدريب، فيتو

وأكدت الدكتورة نيفين جلال أن هذا التدريب يمثل خطوة مهمة في إعداد الطلاب وتأهيلهم عمليًا، حيث شمل محاضرات نظرية متخصصة وتدريبًا ميدانيًا بإشراف نخبة من الخبراء في مجال العمل المتحفي والإرشاد السياحي.

جانب من ختام التدريب، فيتو

وأشادت الدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز للبرنامج التدريبي، مشيرة إلى أن الطلاب استفادوا من تجربة عملية فريدة عززت من مهاراتهم ومعرفتهم بمفهوم الإرشاد المتحفي.

كما ثمنت الدكتورة شيرين حافظ، رئيس قسم الإرشاد السياحي، المشاركة المتميزة للأستاذة أشواق مصلح، المرشد بقصور رئاسة الجمهورية، والتي قدمت خبرات عملية قيّمة للطلاب، مؤكدةً أن مثل هذه المشاركات تسهم في إثراء التجربة التدريبية وتعزز من تفاعل الطلاب مع الخبراء في المجال.

وفي ختام البرنامج، وجه القائمون على التدريب شكرًا خاصًا للدكتور أحمد غباشي على دعمه الفاعل في تنفيذ البرنامج، متمنين للطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.

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