الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

الدوري المصري، تشكيل سموحة لمواجهة البنك الأهلي

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي، تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

تشكيل سموحة، فيتو
تشكيل سموحة، فيتو

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويستضيف فريق سموحة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم الأحد بستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعي فريق البنك الاهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13. 

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجت بنفس الجولة. 

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتل البنك الاهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة. 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي. 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14 

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط

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الدوري المصري سموحة البنك الاهلي الدوري الممتاز فريق سموحة

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