الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

كرة اليد، سيف الدرع يقترب من برشلونة الإسباني

سيف الدرع، فيتو
سيف الدرع، فيتو

كرة اليد، اقترب سيف الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق ليموج الفرنسي، من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي برشلونة الإسباني، بداية من الموسم المقبل 2025/5026.

وعلمت “فيتو”، أن الاتصالات بين اللاعب وبرشلونة وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقدم سيف الدرع أداء قويا ومميزا خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل فيها الفراعنة المركز الخامس.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

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كرة اليد سيف الدرع المنتخب الوطني لكرة اليد ليموج الفرنسي برشلونة الإسباني

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