جامعة القناة تنظم ندوة حول مهارات التواصل وتقبل الآخر (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية حول "مهارات التواصل وتقبل الآخر"، وذلك في إطار حرصها على تنمية المهارات الاجتماعية للطلاب وتعزيز الوعي بأهمية الحوار والتفاهم.

المشرفون ورعاة الندوة

وعُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على أهمية هذه المبادرات في إعداد جيل قادر على التواصل الفعّال، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تثقيفية تدعم بناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتؤهلهم لمتطلبات سوق العمل والمجتمع.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وتولت تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتنسيق مع وشيماء نصر مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

وجاءت الندوة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي شدّدت على أن التواصل الفعّال يُعد من الركائز الأساسية في بناء علاقات ناجحة سواء في المجال الأكاديمي أو المهني، مؤكدةً أن الجامعة تعمل على تعزيز ثقافة تقبّل الآخر واحترام التنوع الفكري بين الشباب.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

تعاون مع مركز تعليم الكبار

وأقيمت الندوة بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس، بإشراف الدكتورة أميرة خيري وحاضرت فيها الدكتورة نهى يحيى إبراهيم، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث قدمت شرحا وافيا حول عملية التواصل مع الآخر وأهميتها، متطرقةً إلى مكونات الاتصال، ومهارات التواصل الفعّال، إضافةً إلى أبرز المعوقات التي قد تواجه الأفراد في تواصلهم اليومي.

أبرز محاور الندوة

كما قدمت مجموعة من النصائح العملية لتطوير هذه المهارات وتعزيز قدرات الطالبات على التعبير والتفاعل الإيجابي في مختلف المواقف الحياتية.

واستهدفت الندوة 35 طالبة من مدرسة الزهور الثانوية بنات، حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطالبات اللاتي أبدين اهتمامًا بالموضوع وحرصًا على اكتساب المهارات اللازمة للتواصل الناجح.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي وتعزز من قدرة الشباب على التعامل بفعالية مع مختلف التحديات.

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