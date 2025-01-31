الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إزاي نتجوز صح؟، مبادرة مميزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لخفض نسب الطلاق (صور)

معرض الكتاب.فيتو
معرض الكتاب.فيتو

رصدت فيتو خلال جولتها بثامن أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب تخصيص ركن مميز يحوي بداخله مبادرة خاصة لزوار المعرض في دورته الـ56 تحت شعار «إزاي نتجوز صح».

وتأتي المبادرة من أجل تدريب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا على الطرق المثلى للتعامل بين الزوجين تفاديا للخلافات الأسرية.

كما تأتي المبادرة لفتح حوار بين زوار معرض الكتاب 2025  للارتقاء بثقافة الأفراد فيما يخص العلاقات الأسرية، من أجل التصدي إلى ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمع المصري نتيجة عدم وجود وعي كافٍ بين الزوجين.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.


مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

 

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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