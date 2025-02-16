الملك المصري الجديد يتصدر التريند، والنشطاء: عصر عمر مرموش بدأ

ملك مصر الجديد، تصدر عمر مرموش تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد تألقه في مباراة أمس السبت، بين فريقه مانشستر سيتي ونيوكاسل، حيث أحرز مرموش هاتريك في نيوكاسل.

ملك مصر الجديد يتصدر التريند

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “ملك مصر الجديد”، الذي تصدر التريند، للتأكيد على ظهور نجم عالمي مصري جديد، متألق في الدوري الانجليزي، هو عمر مرموش.

عمر مرموش يتصدر الصحف العالمية، فيتو

وتصدر اسم عمر مرموش وسائل الإعلام الغربية، حيث قالت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن "عمر مرموش يقود ثورة جوارديولا ويوجه تحذيرًا لريال مدريد بعد أن ساهم في الفوز على نيوكاسل بثلاثية في 14 دقيقة، وكانت مهمة مرموش الحصول على الروح المعنوية التي كانت ضرورية للغاية قبل السفر إلى مدريد للعب من أجل الاستمرارية في دوري أبطال أوروبا".

أثار تألق عمر مرموش في الدوري الإنجليزي مع فريقه مانشستر ردود أفعال واسعة بين جماهير الكرة المصرية والمشاهير.

عمر مرموش مش هايب الموقف

علق علاء مبارك قائلًا: "نجم قادم بسرعة الصاروج يشعل الملاعب الانجليزية كل التوفيق والنجاح ان شاء الله".

أما لاعب الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة فقال عن عمر مرموش: "عمر مرموش مش هايب الموقف، النقلة من الدوري الألماني لـ الدوري الانجليزي ممكن تخوف أي حد، هو لأ، وواثق من نفسه، هو شخصية حبوبة واللعيبة بتحبه، بص تعامل اللعيبة معاه، طريقة لعبه حلوة وفعالة وايجابية وتحب تتفرج عليه وتحب الكورة تروحله لانه عنده الحلول، رجليه كويسة على المرمى، شمال ويمين وكور ثابتة وكور متحركة وبيلعب في أي مركز في الهجوم، هو نوعية مختلفة، عنده فوت وورك كويس وبيعرف يتحرك وملتزم دفاعيًا، انطلاقة مميزة واتمنى له الاستمرارية، ربنا يبعد عنه الإصابات".

عمر مرموش مع مانشستر سيتي، فيتو



عضو الهئية العليا لحزب الوفد محمود طايع قال "نجم قادم بسرعة الصاروج يشعل الملاعب الإنجليزية كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

أما البلوجر فيفي أبو عمر فقالت: "بداية حكاية ملك مصري جديد فى الدورى الانجليزي عمر مرموش وهاتريك فى 30 دقيقه..مصر بلد الملوك".

جوارديولا عمر مرموش ابهرنى بأدائه

وعلق البلوجر طارق السيد قائلًا: "جوارديولا يقول عمر مرموش أبهرنى بأدائه اليوم.. وأعجبت بتفاهمه مع اللاعبين.. كان مذهل والتحركات كانت رائعة.. من الرائع جدا أن يسجل أول هاتريك له في الدوري الانجليزى.. وانا مازلت مصمم ان لديه المزيد.. وسأجعل منه أفضل لاعب في العالم".

فرحة جوارديولا بعمر مرموش، فيتو



ورد أحد النشطاء قائلًا: "حد لاحظ في تصريحات مرموش انه دائما يقول إن شاء الله ودائما يقول الحمد لله وكلام من الكلام اللي انا بقوله أنا وأنت في حياتنا العادية، وتكلم عن ماتش الريال وقال عندنا ماتش صعب يوم الأربعاء وإن شاء الله خير وكلام كله ذكر لله عمر مرموش واضح من كلامه إنه مش بيحاول يكسب الناس بكلمتين بيحبوهم لا مرموش كدا في الحياة بتاعته في الحقيقة لافتة جميلة من مرموش انه ميتكسفش من أصله ربنا يوفقك وتكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح ونشوفك أسطورة عربية مسلمة بتظهر للعالم كله المسلمين شكلهم ازاي".

وعلق البلوجر حسام أبو شوشة، فقال: " وتستمر مذبحة البريميرليج أفضل ما يمكن ان تشاهده من كرة قدم يتوج عمر مرموش رسميا بواسطة مقدم ماتش أوف ذا داى الاسطورة جارى لينكر كاميرا مصريا وينهى حلقته باعطاؤه اسم حركى من ابتكاره وهو أومارفليس أى عمر المدهش...".

ملك مصر الجديد لقبه النحلة اللادغة



ووصفه البلوجر أيمن بدوي فقال: "ملك مصري جديد لقبه النحلة اللادغة".

وعلق أحد النشطاء فقال: "مانشستر ستي بقي مصري خلاص إنجلترا سوف تتحدث مصري من الان ملك مصري جديد.. عمر مرموش".

عمر مرموش، فيتو



وقال البلوجر عمر خليفة عن عمر مرموش: " لعب مباراة تشيلسي مسجلش، خسر بخمسة من أرسنال وكان أداءه مش أحسن شيء، فشل في التسجيل ضد ليتون أورينت في الكأس، نزل ضد ريال مدريد وخسر بعد نزوله. كل دي حاجات توقع اللاعيب وتخلي نفسيته في الأرض لكن ابن مصر مرموش ميحصلش معاه كده.. مرموش وهاتريك عالمي بيكتب بيه تاريخ جديد ليه ومقدم مباراة عظيمة ضد نيوكاسل واحد من اصعب فرق البريميرليج.. عصر عمر مرموش بدأ اليوم، ولا أحد مستعد لهذا الرجل".

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