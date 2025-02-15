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رياضة

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

عمر مرموش ، فيتو
عمر مرموش ، فيتو

سجل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي "هاتريك" في شباك نيوكاسل في 32 دقيقة فقط، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

شاهد هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20، بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل.

وخاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضد كل من تشيلسي وآرسنال، كما لعب أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد، وشارك لدقائق أمام ريال مدريد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:"

Newcastle United v Manchester City: Dúbravka, Trippier, Schär, Tonali, Gordon, Isak, Hall, Murphy, Willock, Burn, Bruno G.

 

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل  هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

وتعد مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 3/2 في الوقت القاتل.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مذلة على يد فريق آرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5/1.

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