الأفضل في كل شيء، الدوري الإنجليزي يستعرض أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي

استعرض الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، أرقام محمد صلاح لاعب ليفربول قبل مواجهة وولفرهامبتون اليوم.

ونشرت صفحة البريميرليج على موقع إكس أرقام صلاح التي تظهر أنه الأفضل من حيث التسجيل برصيد 22 هدفا.

والافضل صناعة برصيد 14 اسيسيت والأكثر فوزا بالمباريات برصيد 17 مباراة واللاعب الأكثر لمسة للكرة داخل منطقة جزاء الموسم برصيد 260 مرة.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول خلال مباراة وولفرهامبتون اليوم الأحد، لتحقيق رقمين قياسيين جديدين بالبريميرليج.

وحال تقديم محمد صلاح تمريرة حاسمة أمام وولفرهامبتون، سيعادل الرقم القياسي في تاريخ مشاركاته لاعبي ليفربول لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، والذي حققه من قبل ستيف ماكمانامان بواقع 15 تمريرة حاسمة -موسم 1995-1996.

وحال سجل محمد صلاح ضد ولفرهامبتون، سيعادل رقم روني نجم منتخب إنجلترا السابق، خاصة أن محمد صلاح أحرز 100 هدف في 139 لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.

ويعد محمد صلاح واحد من أربعة لاعبين فقط أحرزوا 100 هدف أو أكثر على ملعب واحد في البطولة، إلى جانب تييري هنري نجم أرسنال السابق على ملعب هايبري معقل الجانرز السابق (114 هدفا)، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق على ملعب الاتحاد (106 أهداف)، وواين روني نجم مانشستر يونايتد السابق على ملعب أولد ترافورد (101 هدف).

ويستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ولفرهامبتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بملعب "آنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا (4.00) بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.

وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.

وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

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