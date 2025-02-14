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رياضة

الدوري الإيطالي مهدد بخسارة كبيرة في أبطال أوروبا

الدوري الايطالي
الدوري الايطالي

تواجه إيطاليا خطر خسارة مقعدها الخامس بـ دوري أبطال أوروبا، بعد النتائج المخيبة لكبار الكالتشيو مؤخرا، في الملحق المؤهل لثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

وحقق اليوفي انتصارا صعبا على آيندهوفن (2-1)، لكنه يستعد لمباراة إياب صعبة في هولندا.

خسارة ضخمة للدوري الإيطالي 

كما سقط أتالانتا خارج أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي (2-1)، بينما تعرض ميلان للهزيمة في ملعب فينورد الهولندي (1-0).

في المقابل، أعاد ريال مدريد الإسبان للطريق الصحيح، بفوز متأخر في معقل مانشستر سيتي (3-2).

وبناءً على ذلك، تراجعت إيطاليا في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلف إسبانيا، في سباق الحصول على مقعد خامس مؤهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحصل أفضل بلدين في التصنيف، على مقعد خامس في التشامبيونز ليج.. وتأتي الدول التالية في مقدمة التصنيف:

1- إنجلترا: (20,892) نقطة

2- إسبانيا (18,035)

3- إيطاليا (17,687)

4- ألمانيا (15,421)

5- البرتغال (15,350)

6- فرنسا (14,214)

جدير بالذكر أن إيطاليا حصلت على مقعد خامس في دوري الأبطال، هذا الموسم، حيث شارك كل من إنتر ميلان، وأتالانتا، وميلان، ويوفنتوس، وبولونيا، في مرحلة الدوري.

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