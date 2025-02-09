تفريزات رمضان، طريقة تخزين البروكلي والقرنبيط والمشروم

تفريزات رمضان، بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، وكلما استعدت ست البيت للشهر الكريم بالتفريزات لمختلف الخضروات والفواكه، واللحوم والدواجن متبلة، كلما وفرت وقتها وجهدها خلال أيام رمضان.



وكلما أصبح لديها وقتا للعبادة والتفرغ للروحانيات المرتبطة بالشهر الكريم.



وفي السطور التالية نستعرض بعض طرق تفريز الخضروات، للتوفير في الوقت والجهد خلال شهر رمضان.



طريقة حفظ البروكلي والقرنبيط في الثلاجة



البروكلي للصحة

وفي البداية نوضح افضل طرق حفظه في الثلاجة، لأطول مدة ممكنة، ويمكن ذلك من خلال أكثر من طريقتين.



الطريقة الاولى

هي التعامل مع البروكلي والقرنبيط؛ بنفس طريقة التعامل مع الورد والزهور، وهو عن طريق وضع رأس القرنبيط أو البروكلي في وعاء مملوء بالماء في وضع رأسي، والاحتفاظ به في الثلاجة.



الطريقة الثانية

كذلك يمكن حفظ القرنبيط والبروكلي بطريقة اخرى، عن طريق رش رأسه ببخاخ ماء، ثم لفه بالمناديل الورقية، مما يجعله يمتص الرطوبة، فيحتفظ بلونه وحالته لطول مدة ممكنة.

كذلك يمكن لف ثمرة القرنبيط أو البروكلي بكيس بلاستيك، مع مراعاة عمل ثقوب به، حتى يتخلله الهواء، فيحتفظ بلونه وحالته لأطول مدة ممكنة.

طريقة تفريز البروكلي والقرنبيط



وتستعرض الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تفريز البروكلي والقرنبيط في السطور التالية:

تقطع ثمرة البروكلي أو القرنبيط إلى وحدات متوسطة، بعد غسلهم جيدا، وأفضل طريقة للغسل بنقعهم في ماء، لعدة دقائق، ثم انتشالهم.

بعد ذلك نضع قطع البروكلي والقرنبيط في ماء مغلى به ملح وعصرة ليمون لعدة ثوانى، ثم ننتشله من الماء المغلي، لنضعه مباشرة في ماء مثلج به قطع من الثلج؛ لوقف عملية الطهي سريعا.

يصفى القرنبيط أو البروكلي، بوضعه في مصفاة، حتى يجف من الماء، ويحفظ في أكياس.

وأفضل طريقة لتفريز البروكلي والقرنبيط، حتى يحتفظ بوحداته دون أن تتكسر، هو أن نوزعهم في صينية، ونضعهم في الفريزر، حتى تتجمد كل قطعة وحدها، ثم نخرجها من الفريزر، ونضعهم في أكياس، ونعيدهم للفريزر مرة أخرى.

طريقة تخزين المشروم لأطول فترة ممكنة

حفظ المشروم

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة حفظ المشروم لأطول فترة ممكنة، حتى يمكنك شراء كميات كبيرة من المشروم الطازج والاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة بحالته، وتخزينه واستخدامه وذلك من خلال تقديمها طريقة تخزين وحفظ المشروم الطازج، ليدوم لفترات طويلة، ويكون صالحا للاستخدام، دون الخوف من فساده.

المكونات:

٥٠٠ جرام مشروم طازج

ملعقة صغيرة ملح لكل برطمان

ماء مغلي مفلتر

طريقة حفظ وتخزين المشروم:



تعقم برطمانات التعليب وذلك نقعها في ماء مغلي، ثم تنزع من الماء وتترك لتجف فالهواء.

يمسح المشروم بفوطة نظيفة للتخلص من الرمل، ثم يغلى في الماء مدة دقيقتين.

تملأ البرطمانات بحبات المشروم ثم يضاف الملح وماء السلق.

تمسح فوهة البرطمانات باستخدام فوطة ساخنة وقليل من الخل.

توضع بوعاء عميق به ماء مغلي، مع مراعاة وضع فوطة مطبخ بالقعر كي لا تكون البرطمانات باتصال مباشر بالنار وتنكسر.

تغلى البرطمانات مدة ٦٠ دقيقة.

ترفع وتترك لتبرد قبل تظيفها من الخارج، وتخزينها، لفترات طويلة قد تصل للعام الكامل.



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