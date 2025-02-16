وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شرق المنصورة ويختبر مستوى الطلاب (صور)

أجري اليوم بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية جولة؛ لمتابعة مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية وكان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة، رضا السعيد مدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية

حيث قام بجولة ميدانية بمدارس شرق المنصورة التعليمية شملت مدارس:

-الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية

-أحمد زويل الإعدادية بنات.

إجراء اختبار الطلاب في القراءة والكتابة

وقام وكيل المديرية باختبار الطلاب في القراءة والكتابة وأبدى إعجابه بمستوى الطلاب مشيدًا بجهود المعلمين وحرصهم على تقديم مستوى تعليم جيد للطلاب، وفي ختام زيارته تمنى للطلاب التوفيق والنجاح في دراستهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

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