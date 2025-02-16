الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شرق المنصورة ويختبر مستوى الطلاب (صور)

جولة وكيل مديرية
جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية، فيتو

أجري اليوم  بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية جولة؛ لمتابعة مدارس إدارة شرق المنصورة  التعليمية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية وكان في استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة، رضا السعيد مدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية

 حيث قام بجولة ميدانية بمدارس شرق المنصورة التعليمية شملت  مدارس:
-الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية
-أحمد زويل الإعدادية بنات.

 

إجراء اختبار الطلاب في القراءة والكتابة

 

وقام  وكيل المديرية باختبار الطلاب في القراءة والكتابة وأبدى إعجابه بمستوى الطلاب مشيدًا بجهود المعلمين وحرصهم على تقديم مستوى تعليم جيد للطلاب، وفي ختام زيارته تمنى للطلاب التوفيق والنجاح في دراستهم.

وكيل تعليم الشرقية يفاجئ أربع مدارس بالقنايات

"تعليم قنا" تشهد ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرق المنصورة التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الابتدائي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد الرشيدي المنصورة التعليمية محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد بسيوني محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد المدربين بالتعاون مع الأعلى للجامعات

رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة

وكيل تعليم دمياط يتفقد المدارس ويشيد بمستوى الطلاب

"تعليم الخصوص" يعقد لقاءات مع أولياء الأمور للتوعية بمميزات البكالوريا
ads

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

أخبار مصر: مواعيد الدراسة فى رمضان، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي، الليمون بـ 43 جنيهًا، حقيقة وفاة ملك المغرب

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة

منوعات

المزيد

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية