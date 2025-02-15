السبت 15 فبراير 2025
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أشرف الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية بجامعة المنصورة

الدكتور أشرف الديب
الدكتور أشرف الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، عن صدور قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين أشرف توفيق الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية بالجامعة، بالمستوى الوظيفي (العالية) لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.  

أشرف الديب أمينًا مساعدًا للشؤون الإدارية بجامعة المنصورة

ومن جانبه، قدَّم  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لأشرف الديب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.  

تنسيق الجهود الإدارية وتكاملها للمساهمة في تحقيق أهداف خطة الجامعة

ووجَّه رئيس الجامعة بأهمية تنسيق الجهود الإدارية وتكاملها للمساهمة في تحقيق أهداف خطة الجامعة الإستراتيجية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك للمضي قُدُمًا في طريق التميز والريادة على المستويين المحلي والدولي.  

الجدير بالذكر أن أشرف الديب شَغَل منصب أمين كلية الهندسة، وأمين كلية الطب، ثم مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، ثم تم ندبه للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية اعتبارًا من 18 يوليو 2024.

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