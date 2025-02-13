الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم قنا" تشهد ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

فيتو
فيتو

شهد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية للعام 2024-2025 م والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراف إدارة التعليم الثانوي والعلاقات العامة وتوجيه التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والدكتور رجب أحمد وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط، والموجهين العموم والأوائل للمواد الدراسية.

تنمية روح التنافس بقنا

وأشاد " عنتر" بأهداف المسابقة ومردودها الإيجابي وتحفيز الطلبة وتنمية روح التنافس المبنية على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية بين الطلاب، كما حثهم على التفوق العلمى لأنهم أساس العملية التعليمية.


مؤكدًا أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية اليوم هم فائزون.

وأوضح أن منافسات اليوم الختامي جرت بين مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ادارة قنا ومدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط، ومدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة ادارة أبو تشت

وفي ختام الفعاليات أعلن  "عنتر " نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة والتي أسفرت عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية خلال فبراير الجاري

وكرم وكيل الوزارة الموجهين العموم والأوائل تقديرًا لما بذلوه من جهد في تنفيذ المسابقة والطلاب الفائزون بالمركز الأول متمنيًا لهم الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قفط مسابقة اوائل الطلبة موجه عام التربية الاجتماعية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

مطران قوص يترأس قداس صوم نينوي بدير الملاك في قنا

مصرع شاب انهار عليه بئر أثناء الحفر في قنا

حبس المتهم بانتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين في قنا

حملة على الأسواق بقرى نقادة في قنا
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

موعد خروج المطرب سعد الصغير من السجن

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية