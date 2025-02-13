"تعليم قنا" تشهد ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة

شهد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية للعام 2024-2025 م والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراف إدارة التعليم الثانوي والعلاقات العامة وتوجيه التربية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام، وسمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والدكتور رجب أحمد وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط، والموجهين العموم والأوائل للمواد الدراسية.

تنمية روح التنافس بقنا

وأشاد " عنتر" بأهداف المسابقة ومردودها الإيجابي وتحفيز الطلبة وتنمية روح التنافس المبنية على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية بين الطلاب، كما حثهم على التفوق العلمى لأنهم أساس العملية التعليمية.



مؤكدًا أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية اليوم هم فائزون.

وأوضح أن منافسات اليوم الختامي جرت بين مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ادارة قنا ومدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط، ومدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة ادارة أبو تشت

وفي ختام الفعاليات أعلن "عنتر " نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة والتي أسفرت عن فوز مدرسة قفط الثانوية المشتركة إدارة قفط وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية خلال فبراير الجاري

وكرم وكيل الوزارة الموجهين العموم والأوائل تقديرًا لما بذلوه من جهد في تنفيذ المسابقة والطلاب الفائزون بالمركز الأول متمنيًا لهم الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

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