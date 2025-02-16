الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية برفح في قصف إسرائيلي

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة في قصف إسرائيلي أثناء تأمين مساعدات برفح.

استشهاد عناصر من شرطة غزة في رفح

ومن جانبها زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم في غزة نُفّذ ضد مسلحين كانوا قرب قوات الاحتلال في منطقة رفح.

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وأعلن مكتب  الإعلام الحكومي في غزة في بيان صادر اليوم الأحد، أن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق، وهو بمثابة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت الحركة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال.

وطالب مكتب الإعلام بغزة  الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة ٢.٤ مليون إنسان داخل قطاع غزة.

نتنياهو يمنع دخول الكرافانات إلى غزة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة وآليات هندسية إلى قطاع غزة، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق.

جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.  

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غزة رفح قطاع غزة إسرائيل

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