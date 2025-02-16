أسعار البيض اليوم الأحد 16 فبراير 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ التي شملت المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان 2025 وأسواق اليوم الواحد؛ فضلًا عن سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في معارض أسواق اليوم الواحد ومعرض أهلًا رمضان 2025؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في معارض أهلًا رمضان وأسواق اليوم الواحد

البداية مع أسعار البيض في معارض أهلًا رمضان وأسواق اليوم الواحد، حيث تراوح سعر كرتونة البيض بين 140 و155 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

أما عن أسعار كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية؛ وفقًا لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن سعر البيض يبلغ 150 جنيهًا للكرتونة.

اسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن؛ تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة، بين 149 جنيهًا و151 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 150 إلى 153 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

اسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 151 جنيهًا إلى 154 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 121 جنيهًا إلى 123 جنيهًا.

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