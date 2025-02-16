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رياضة

ريال مدريد ويونيكاخا مالقا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة الليلة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كرة السلة، تتجه أنظار عشاق كرة السلة مساء اليوم الأحد نحو المواجهة المرتقبة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره يونيكاخا مالقا، على ملعب غران كاناريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ريال مدريد يواجه يونيكاخا في نهائي كأس إسبانيا

وكان ريال مدريد قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على غران كاناريا بنتيجة 80-63، فيما تمكن يونيكاخا مالقا من تجاوز تنريفي بنتيجة 90-83 في نصف النهائي.

وشهدت مباريات ربع النهائي مفاجآت مدوية، أبرزها خروج برشلونة على يد تنريفي بعد خسارته 91-86، بينما تفوق يونيكاخا مالقا على جوفينتوت بادالونا بنتيجة 100-83.

كما حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ريكو مانريسا 92-69، فيما تأهل غران كاناريا إلى نصف النهائي عقب انتصاره على فالنسيا باسكت 79-65.

وستُنقل المباراة النهائية عبر قناة "أون سبورت 2"، بعد حصول القناة على حقوق البث التلفزيوني للبطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، مما يتيح للجماهير المصرية والعربية فرصة متابعة الحدث الكبير لكرة السلة الإسبانية.

يأتي ذلك في إطار جهود القناة لتطوير المحتوى الرياضي ونقل أبرز البطولات الأوروبية والعالمية، وسط توقعات بمباراة قوية ومثيرة بين الفريقين في نهائي الليلة.

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كرة السلة كأس ملك إسبانيا لكرة السلة يونيكاخا مالقا ريال مدريد برشلونة

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