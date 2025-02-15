واشنطن تعرض نشر قوات بأوكرانيا لهذا السبب

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوكرانيا حصول الولايات المتحدة على 50% من المعادن النادرة في البلاد.

واشنطن تعرض نشر قوات بأوكرانيا

كما أعربت الإدارة، بحسب تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز»، عن انفتاحها على نشر قوات أمريكية لحمايتها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، وفقًا لما ذكره أربعة مسؤولين أمريكيين.

ولا يتضمن الاتفاق المقترح دفع مقابل مادي للمعادن، وإنما يعتبر وسيلة لسداد أوكرانيا قيمة فاتورة المساعدات العسكرية والمالية الضخمة التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وخلال اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي في كييف، قدم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مسودة عقد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتضمن الاقتراح الأمريكي. وبعد الاجتماع، صرّح بيسنت بأن الوثيقة تعكس رؤية الرئيس ترامب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية.

زيلينسكي يرفض التوقيع فورًا

ومن جانبه رفض زيلينسكي التوقيع على الاتفاق عند عرضه عليه، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى دراسة التفاصيل والتشاور مع مستشاريه قبل اتخاذ أي قرار.

وأكد في خطابه خلال مؤتمر ميونخ الأمني أمس الجمعة أن فريقه القانوني سيُراجع الوثيقة ويقترح تعديلات عليها قبل المضي قدمًا في أي اتفاق.

كما صرح زيلينسكي في مقابلة خاصة مع شبكة «إن بي سي نيوز» بأن بقاء أوكرانيا سيكون صعبًا جدًا بدون الدعم العسكري الأمريكي، مشددًا على أهمية استمرار المساعدات للحفاظ على قدرة البلاد على الصمود في مواجهة روسيا.

ترامب يضغط للحصول على المعادن

جدير بالذكر أن ترامب أعرب في الأشهر الأخيرة عن اهتمامه الكبير بإبرام صفقة تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، والتي تُستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة.

وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، قال ترامب إنه يريد أن تحصل الولايات المتحدة على ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن الأوكرانية، مشيرًا إلى أن كييف «وافقت عمليًا» على ذلك.

كما وصف ترامب الحصول على هذه الموارد بأنه «مسألة أمن قومي»، مؤكدًا أن واشنطن استثمرت مئات المليارات من الدولارات في أوكرانيا، وبالتالي يجب أن تضمن الوصول إلى تلك المعادن.

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