فاركو ضيفا ثقيلا على حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فريق حرس الحدود نظيره فاركو في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد حرس الحدود بافتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة حرس الحدود وفاركو

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لا سيما حرس الحدود الذي يشهد صحوة وانتعاش خلال الفترة الأخيرة بقيادة محمد يوسف لكنه يسعى لتعويض الهزيمة الأخيرة من بيراميدز.

ترتيب حرس الحدود وفاركو بالدوري

ويحتل فريق حرس الحدود الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 18 نقطة في حين يحتل فاركو الترتيب السابع برصيد 18 نقطة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجيت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



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