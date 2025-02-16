الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فاركو ضيفا ثقيلا على حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق حرس الحدود نظيره فاركو في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد حرس الحدود بافتتاح مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة حرس الحدود وفاركو

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لا سيما حرس الحدود الذي يشهد صحوة وانتعاش خلال الفترة الأخيرة بقيادة محمد يوسف لكنه يسعى لتعويض الهزيمة الأخيرة من بيراميدز.

ترتيب حرس الحدود وفاركو بالدوري

ويحتل فريق حرس الحدود  الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 18 نقطة في حين يحتل فاركو الترتيب السابع برصيد 18 نقطة.

 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14 

1- بيراميدز 30 نقطة
2- الأهلي 29 نقطة
3- الزمالك 26 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
6- البنك الأهلي 19 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- حرس الحدود 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10-  سموحة 17 نقطة
11- طلائع الجيش 17 نقطة
12- زد اف سي 16 نقطة
13- الاتحاد السكندري 15 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 8 نقاط 
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز فريق حرس الحدود فاركو

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، تعادل مثير بين إيبسويتش وأستون فيلا

الدوري الألماني، بوخوم يفوز على بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة

تعادل إيبسويتش أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة تبدأ من 14 جنيهًا في سوق العبور

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بمنع دخول الكرافانات

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية