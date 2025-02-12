مدرب باريس سان جيرمان يدخل حسابات اتحاد اليد لخلافة باستور

كرة اليد، دخل المدير الفني الإسباني راؤول جونزاليس حسابات الاتحاد المصري لكرة اليد لخلافة المدير الفني الحالي كارلوس باستور، بعد المشاركة الأخيرة في بطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل خلالها منتخب مصر المركز الخامس في الترتيب العام.

ويتولى راؤول جونزاليس حاليا مهمة تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقدم نتائج قوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

وعلمت “فيتو”، أن جونزاليس دخل حسابات اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، في انتظار حسم مصير باستور النهائي سواء بالرحيل عن تدريب الفراعنة أو الاستمرار.

مستقبل باستور مع منتخب كرة اليد

وأرسل الإسباني خوان كارلوس باستور، تقريره عن مشاركة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة، إلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي.

وتضمن التقرير نقاط الضعف والقوة داخل المنتخب الوطني، وأسباب عدم الوصول إلى الدور قبل النهائي من المونديال.

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، استطلاع رغبة خوان كارلوس باستور في الاستمرار مديرا فنيا للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن مسئولي اتحاد كرة اليد حددوا يوم 17 فبراير الجاري، موعدا لعقد اجتماع مع كارلوس باستور، من أجل التعرف على رغبته في الاستمرار مع المنتخب من عدمه ومناقشة عدد من الموضوعات الفنية الأخرى.

وقاد باستور منتخب كرة اليد لتحقيق المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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