9 مشروبات ووجبات خفيفة للحافظ على سلامة القلب

الأطعمة الصحية للقلب، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يعزز دمج أحماض أوميجا 3 الدهنية من الأسماك والمكسرات صحة القلب والعافية بشكل عام.

يحافظ القلب على حياة الشخص ويبقيه بصحة جيدة، ويجب أن تكون حماية صحته من الأولويات القصوى، واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الصحية للقلب يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز الأداء القلبي الوعائي الأمثل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الماتشا

الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من غالات إبيجالوكيتشين (EGCG)، وهو مركب بوليفينول في الشاي الأخضر له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ويساعد تناول شاي الماتشا الغني بـ EGCG في تحسين صحة القلب، وتظهر الدراسات أن EGCG يساعد في منع تصلب الشرايين وتراكم المواد الدهنية على جدران الشرايين، وقد يساعد في تقليل الالتهابات والتلف الخلوي.

هذا هو السبب في أن تناول الشاي الأخضر مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية في العديد من الدراسات.

السردين المعبأ في زيت الزيتون

تناول السردين المعبأ في زيت الزيتون يمنح القلب جرعة كبيرة من الدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فيعد السردين سمكة دهنية صغيرة وهي من أغنى مصادر دهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات التي يمكن تناولها.

تم توثيق الفوائد الصحية للدهون أوميجا 3 على القلب جيدًا، وتظهر الدراسات أن أنماط النظام الغذائي الغنية بأوميجا 3 قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر، مثل مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة.

يرتبط تناول زيت الزيتون أيضًا ارتباطًا وثيقًا بتحسين صحة القلب، خسث أكدت الدراسات أن 20 جرامًا من زيت الزيتون يوميًا مفيد لصحة القلب.

مزيج الجوز والكرز الحامض

من المعروف أن المكسرات والبذور مفيدة للقلب، وثبت أن الجوز على وجه الخصوص يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الالتهاب وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

الكرز الحامض مليء بمضادات الأكسدة من البوليفينول والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومنع تلف الخلايا وحماية القلب.

خلط الجوز والكرز الحامض يضمن الحصول على وجبة خفيفة مغذية وسهلة الحمل.

العصائر بالقهوة

لا تمنح القهوة الطاقة التي يحتاجها الشخص في الصباح فحسب، بل ارتبطت أيضًا ببعض الفوائد الصحية للقلب.

ربطت العديد من الدراسات بين تناول القهوة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

بدلًا من اختيار مشروب قهوة مملوء بالسكر، يمكن تحسين القهوة الصباحية من خلال صنع هذا العصير الذي يجمع بين القهوة ومكونات أخرى صحية للقلب مثل الموز وزبدة اللوز ومسحوق الكاكاو.

زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة والشيا

زبدة الفول السوداني والشوكولاتة كثيفة بالمغذيات يمكن أن تساعد في حماية القلب.

على عكس حلوى الشوكولاتة السكرية مثل الحلوى أو ألواح الطاقة التي قد تضر بصحة القلب عند تناولها بكميات زائدة، فإن هذه القطع مليئة بالبروتين والألياف والدهون الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحليتها بشكل طبيعي بالتمر.

بذور الشيا ثبت أنها تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

البابايا

يحتوي لحم البابايا البرتقالي على مركب يسمى الليكوبين، وهو صبغة نباتية كاروتينية لها العديد من الصفات المفيدة.

يتميز الليكوبين بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وقد يساعد في منع تصلب الشرايين وتحسين تدفق الدم، مما يجعله عنصرًا غذائيًا مهمًا لصحة القلب.

تظهر الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالليكوبين قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شوكولاتة الكاكاو الساخنة

الكاكاو غير المعالجة بشكل أكثر كثافة من حيث العناصر الغذائية من معظم منتجات الكاكاو الأخرى.

الكاكاو مليء بالمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحة القلب، وهو غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تُعرف بفوائدها القلبية الوعائية.

وفقًا للأبحاث العلمية، فإن تناول منتجات الكاكاو يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

لتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة المغذي بدون كميات كبيرة من السكر المضاف، أضف ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو إلى كوب من الحليب الساخن، ثم رشه برشّة من القرفة وتحليتها بقليل من العسل أو شراب القيقب.

المكسرات المتبلة بالروزماري والكركم

تمد المكسرات الجسم بالبروتين النباتي والدهون الصحية والألياف والكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ذلك، فهي خيار ممتاز للوجبات الخفيفة المحمولة لتعزيز صحة القلب.

علاوة على ذلك، ثبت أن تناول المكسرات كوجبة خفيفة يعزز فقدان الوزن والحفاظ على الوزن الصحي، وهو أمر ضروري للحفاظ على القلب في أفضل حالة.

في هذه الوصفة، تُغطى المكسرات بزيت الزيتون مع التوابل والأعشاب المضادة للالتهابات مثل إكليل الجبل والكركم والزنجبيل والفلفل الحار قبل تحميصها بشكل.

سلطة البنجر والحمص والأفوكادو

يؤدي الجمع بين البنجر والأفوكادو والحمص إلى وجبة خفيفة ملونة وصحية، البنجر مليء بمضادات الأكسدة القوية والنترات، والتي قد تساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.