الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

خلال لقاء بمجلس الشيوخ، وفد البرلمان الأوروبي يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة

وفد البرلمان الأوروبي
وفد البرلمان الأوروبي في مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائبة إيراتكس جارسيا بيريز، رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بـالبرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حاليًا.

لقاء وفد البرلمان الأوروبي في مجلس الشيوخ 

شهد اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض رئيس الشيوخ، الجهود المصرية لـوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي.

عرض جهود مصر في وقف إطلاق النار في غزة

كما عرض رئيس مجلس الشيوخ، الجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان، حيث أصدر البرلمان المصرى العديد من التشريعات التي تخدم حقوق الإنسان وآخرها قانون الإجراءات الجنائية.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والبرلمان الأوروبي 

من جانبها أكدت النائبة إيراتكس جارسيا بيريز، رئيس وفد البرلمان الأوروبي، سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ المصري، مشيرة إلى تقديرها  للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تضافر جهود إرساء السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين

وشددت على ضرورة تضافر الجهود لإرساء السلام فى الشرق الأوسط الذى لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين.

وأكدت ممثلة البرلمان الأوروبي، على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي -  المصري لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الأوروبية المصرية.
حضر اللقاء المستشار محمود  إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية،  النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان الأوروبي غزة الشرق الأوسط

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