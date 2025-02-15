السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيسة وفد البرلمان الأوروبي تشيد بدور مصر تجاه غزة ورفضها للتهجير

رئيسة وفد البرلمان
رئيسة وفد البرلمان الاوروبي، فيتو

أعربت النائبة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي رئيس وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور معبر رفح اليوم السبت، عن التقدير الكبير لكافة الجهود التي تقوم بها مصر لضمان حماية ومساعدة المدنيين في غزة.


رئيسة وفد البرلمان الأوروبي تشيد بدور مصر تجاه غزة ورفض تهجير الفلسطينيين

 

وقالت إيراتكس جارسيا بيريز - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمام المعبر - إنها تقوم والوفد المرافق بزيارة معبر رفح في مستهل جولة بالشرق الأوسط في هذا التوقيت المهم بالنسبة للمنطقة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

 


وأضافت أن الوفد البرلماني اطلع على الوضع الحالي ويوجه رسالة واضحة مفادها أن أوروبا  تدعم عملية السلام التي تعد بمفردها الضمانة للحوار واستدامة وقف إطلاق النار، موضحة أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى، ولكننا نرغب في مواصلة العمل من أجل ضمان تحقيق حل الدولتين.

وردا على سؤال حول جهود مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت رئيسة الوفد إن دور مصر للتوصل إلى هذا الاتفاق كان مهما للغاية، معربة عن التقدير لمصر على هذه الجهود، مشددة على أهمية مواصلة هذا الدور دفاعا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
 

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