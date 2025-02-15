أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر.. الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه المناطق.. وإتاحة نماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزراء الزراعة والتموين والعمل ومحافظ القاهرة يفتتحون "أهلا رمضان" بباب الشعرية

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في باب الشعرية تعرف عليها

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة.

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة.

وزير الصحة: مصر بجميع قطاعاتها حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية، لتقديم سبل الدعم للأشقاء الفلسطنيين، وذلك استكمالا لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2025، حملها الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقعها الرسمي.

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شوقي علام: التراث ليس مجرد ماضٍ جامد وعلينا استثماره لا إهماله

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن التراث ليس مجرد ماضٍ جامد، بل هو إرث حي يجب التعامل معه بوعي وحكمة، موضحا أن التراث يشمل كل ما تركه لنا السابقون، تمامًا كما يورث الأب لأبنائه أرضًا أو بيتًا، فيكون على الورثة مسؤولية استثماره وتطويره بما يخدم مصالحهم، دون إهماله أو التخلي عنه.

زاهي حواس يدافع على تصريحه بشأن انتماء حتشبسوت للنادي الأهلي

قال الدكتور زاهي حواس عالم الاثار والمصريات، اختيار معبد حتشبسوت لإقامة احتفالية النادي الأهلي بشأن الإعلان عن الاستاد الجديد وتقدم كأس العالم للأندية، يرجع الفضل فيه للكابتن محمود الخطيب.

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