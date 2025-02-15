غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمدينة نصر" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة.

معرض أهلا رمضان

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية لإطلاق معرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث من المقرر إقامة المعرض بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى

وتشارك غرفة القاهرة التجارية بتوفير منتجات السلع الغذائية، حيث تشارك كبرى الشركات والمنتجين المنتسبين بالغرفة بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، كما سيتم مد المعرض يوميا بكافة المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع أول بأول،فى ظل وجود مخزون استراتيجية من السلع تكفى لفترات طويلة.

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