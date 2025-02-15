أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في باب الشعرية تعرف عليها

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد جبران وزير العمل والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في منطقة ميدان باب الشعرية بالقاهرة.

قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية أن معرض أهلا رمضان في باب الشعرية يتضمن كل احتياجات البيت.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان بباب الشعرية

وكشف عن أسعار بعض السلع على النحو التالي:

لحوم بلدية ٢٨٠جنيها

أرز بلدي ٢٤ جنيها

فول بلدي ٤٥ جنيها

فاصوليا. ٣٠ جنيها

بيض مائدة ١٥٠ جنيها

دواجن مجمدة١٢٠ جنيها

سمك بلطى ٧٠ جنيها

سكر ٣٠ جنيها

جبن ٩٠جنيها للكيلو

بطاطس ٥جنيها

طماطم ٥ جنيهات

بصل ٥ جنيهات

زيت طعام لتر ٦٠ جنيها

مكرونة ٢٥ جنيها للكيلو

وعقب الافتتاح أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الاساسية لهم بأسعار مخفضة.

وقال إن الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة تواصل طرح السلع من خلال تنظيم معارض في المحافظات وكذلك الاشتراك في المعارض التى تنظمها الوزرات الأخرى بالإضافة الى طرح السلع في منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 274 منفذا ثابتا و33 متحركًا.

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