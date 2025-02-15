نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، عن مصدر في جهاز الاستخبارات السوري، أنه تم القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش.

الأمن السوري يعتقل قياديا كبيرا في تنظيم داعش



وأوضح المصدر أنه تم القبض على القيادي في تنظيم داعش أبو الحارث العراقي الذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسئول التجهيز.

مسئول التجهيز والتخطيط لعدد من العمليات والاغتيالات

ويعتبر "أبو الحارث" مسؤولا عن التجهيز والتخطيط لعدد من العمليات والاغتيالات، كان أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري.

كما ذكر أن الخلية التي تم إحباط مخططها السابق في استهداف مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق كان تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي.

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