السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

بلومبرج: بوتين وترامب يلتقيان في السعودية نهاية الشهر الجاري

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية في تقرير لها اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يعقد في السعودية في نهاية فبراير الجاري.

أشادت السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والروسي وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع الزعيمين في المملكة.

وقالت الخارجية السعودية: "تشيد المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025 م، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع الزعيمين في المملكة العربية السعودية".

السعودية ترحب بعقد قمة أمريكية روسية على أراضيها

وأعربت المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة. 

وواصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

 

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

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السعودية بوتين ترامب روسيا

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