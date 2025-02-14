الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد الإعلان عن لقاء بوتين وترامب بالمملكة، وزير خارجية السعودية يلتقي سيناتور أمريكي (فيديو)

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي وسيناتور أمريكي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث التطورات الإقليمية والدولية، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور، كريس فان هولين، وذلك على هامش مشاركة مؤتمر ميونيخ للأمن 2025م، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء محتمل يجمع بين بوتين وترامب بالمملكة.

مؤتمر ميونخ للأمن 

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمشاركون في مؤتمر ميونخ أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وكذلك أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

 


ويأتي انعقاد مؤتمر ميونخ وسط تحديات كبيرة يواجهها العالم، أبرزها ما ما يحدث في الشرق الأوسط، خاصة بعد مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها إلى مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضا دوليا واسعا.

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وأيضا هناك مناقشات حول مفاوضات سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بين بوتين وترامب لن يكون الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، وهو ما أساء استياء بروكسل من ترامب.

 

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الحرب الروسية الأوكرانية بوتين ترامب السعودية مؤتمر ميونيخ

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