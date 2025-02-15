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رياضة

ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف مبابي في الشوط الأول

مبابي
مبابي

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره أوساسونا بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقن علي أرضية ملعب "إل سادار" ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف ريال مدريد في الدقيقة 14.

جدير بالذكر أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 39.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وفاز نادي ريال مدريد على أوساسونا، في مباراة الدور الأول في الموسم الحالي من الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

ويمتلك ريال مدريد حاليًا 50 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد ونقطتين عن برشلونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، في حين أن أوساسونا لديه 31 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع في الدوري الإسباني.

مبابي لاعب الشهر في ريال مدريد

وفاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر يناير 2025 بعد تألقه الملفت مع النادي الملكي.

مبابي تفوق على منافسيه جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، وفيدي فالفيردي.

هذه الجائزة تأتي بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكي، حيث خاض مبابي 9 مباريات وسجل 8 أهداف خلال شهر يناير.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مبابي بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، بعد أن حصل عليها في ديسمبر الماضي.

 

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