من الكتاب والسنة، فضل قراءة القرآن والاستماع إليه وأيهما أفضل؟

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

وخلال السطور التالية نتعرف من السنة النبوية الشريفة على فضل قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه وأيهما أفضل..

فضل قراءة القرآن الكريم

تعتبر تلاوة القرآن عبادة عظيمة الثواب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف”. رواه الترمذي وغيره.

القرآن الكريم

فضل الاستماع إلى القرآن الكريم

كما أن الاستماع إلى كتاب الله تعالى وتدبر معانيه فيه خير كبير، قال سبحانه وتعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204).

هل الاستماع إلى القرآن يغني عن قراءته؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن ما إذا كان الاستماع إلى القرآن يغني عن قراءته وقالت: “قراءة القرآن الكريم أو الاستماع لتلاوته كلاهما من أفضل العبادات، وأكدت نصوص الشرع فضلهما وثوابهما، وينبغي على المسلم الجمع بين وجوه الخير، فيقرأ تارة ويستمع تارة أخرى، فإذا لم يستطع القراءة، وكان قادرًا على الاستماع بأن يلقي سمعه، ويحضر قلبه بما يتحقق معه الفهم والتدبر -فلا شك أنه محمودٌ مأجورٌ بإتيانه ما يقدر عليه من ذلك، ومعذورٌ بما عجز عنه، ويتحقق الاستماع لتلاوة القرآن بالكريم بكل ما هو متاح على حسب الطاقة، سواء كان بسماع من يقرأه مباشرة، أو بواسطة مذياع أو تلفاز أو هاتف ونحو ذلك، وبه يحصُل الثواب الموعود”.

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