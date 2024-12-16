علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

علامات الساعة الكبرى، يعلم أهل الكتب السماوية، وبالأخص المسلمون، أن يوم القيامة آتٍ لا محالة، وأن له أمارات وأشراط، وقد ورد في السنة النبوية الشريفة علامات تدل على قرب الساعة منها الصغرى وقد تحقق جُلها، والكبرى التي لم تتحقق بعد.

وفي السطور التالية نرصد الأحاديث التي وردت في فتنة المسيح الدجال، التي تستهل علامات الساعة الكبرى، وهي فتنة عظيمة للناس أجمعين.

معنى لفظ الدجال



لفظ الدجال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية، وأصل الدجل معناه: الخلط، يقال: دجل إذا لبس وموه، وجمع دجال: دجالون، ودجاجلة. وسمي الدجال دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم.

المراد بالدجال هنا: الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عليه السلام.

فتنة الدجال - تعبيرية

فتنة المسيح الدجال



وخروج الدجال من علامات الساعة الكبرى والأشراط العظيمة المؤذنة بـقيام الساعة، وفتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس، ويسمى مسيحا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوما، ولفظة المسيح تطلق على الصديق، وهو عيسى عليه السلام، وعلى الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال.

أوصاف المسيح الدجال في السنة النبوية

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه، حيث وصفه الرسول ﷺ لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة، كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة.

علامات الساعة الكبرى

ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «قام رسول الله ﷺ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: ” إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور» (أخرجه البخاري ومسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: ” ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه» (صحيح مسلم )

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