السبت 25 يناير 2025
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ماذا يجب على المؤمن فعله في ليلة الإسراء والمعراج؟، الإفتاء توضح

الإسراء والمعراج،
الإسراء والمعراج، فيتو

 حرصت دار الإفتاء على توضيح بعض العبادات المتعلقة بذكرى الإسراء والمعراج، مشيرة إلى أنه يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.
 

هل وقوع الإسراء للنبي كان في اليقظة 

 وأشارت إلى أن القرآن الكريم نص على وقوع الإسراء يقظة نصًّا صريحًا فإنكاره جحود وعناد، ونصَّ كذلك على المعراج بالتأويل فإنكاره ضلال.
 

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:  فرض الله سبحانه وتعالى على النبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج خمسَ صلوات في اليوم والليلة وخمسين في الأجر.

 

مشاهد من الإسراء والمعراج 

 وعُرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج آيات مباركة منها: «النار»، ليشاهد ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.
 

كما عُرض علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة المباركة ( ليلة الإسراء والمعراج) آيات مباركة منها «الجنة»، ليرى فيها ما أعده الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم.
 

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025، لافتًة إلى أن تحديده بـ 27 رجب ذكره كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

 

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ، الموافق 26-1-2025 إلى فجر الإثنين 27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025.

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