عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة في ولاية خنشلة في الجزائر، بطلها شابان جزائريان تحول عزاؤهما إلى فرح واحتفالات عارمة بإطلاق الألعاب النارية.

تحول عزاء إلى فرح واحتفالات عارمة بإطلاق الألعاب النارية

وبحسب موقع «إرم»، كان قد أقام أهالي الشابين بيت عزاء لابنيهما، وهما من عائلة واحدة، بعد أن وردت أخبار بوفاتهما خلال رحلة هجرة غير قانونية عبر لاتفيا وبيلاروسيا.

وخلال عزاء الشاب وابن عمه، تلقت العائلة مكالمة هاتفية أكدت أن الشابين لا يزالان على قيد الحياة، وأن خبر وفاتهما مجرد شائعة. ليتحول الجو الجنائزي في لحظات إلى احتفالات عارمة، فقد بدأ الجميع الاحتفال بالخبر عبر إطلاق المفرقعات.

نجاة الشابين من الموت أثناء الهجرة

وقدم والد أحد الشبان شكره لسكان منطقتهم كبيرهم وصغيرهم. وقال:" لقينا ولادنا حيين نحمد الله كثيرا".

كذلك، تفاعل مئات الجزائريين مع الخبر على مواقع التواصل، معبرين عن فرحتهم لنجاة الشابين من الموت.

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