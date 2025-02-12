تغطية ترعة أبو خطيب تمهيدًا لرصف طريق جديد بمركز ومدينة أبو المطامير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة عمر لبيب بمتابعة أعمال تغطية ترعة أبوخطيب بطول 400 متر، تمهيدًا لرصف طريق يمتد لمسافة كيلو متر، بدءًا من كوبري أبو خطيب وحتى كوبري الشيخ عبد الله، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة سرعة تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية، وتغطية الترع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

تسهيل حركة السير والحد من الازدحام

حيث يُعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تمثل نقلة نوعية في تحسين الحالة المرورية بأبو المطامير، حيث يساهم في تسهيل حركة السير، والحد من الازدحام، وتعزيز مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطريق. كما يسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا للمواطنين.

إزالة أي معوقات تؤثر على سير العمل

أكدت محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

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