مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم اليوم العلمي السادس للتعامل مع كسور المرفق في الأطفال

نظم مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط اليوم العلمي السادس من مجموعة AO حول كيفية التعامل مع حالات كسور المرفق في الأطفال، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير المستشفى، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم العظام، وبتنظيم من الدكتور هشام البسيط مدرس جراحة العظام.

حالات كسور مرفق الأطفال، Pediatric Elbow Fractures

تضمن اليوم العلمي عده محاضرات عن حالات كسور مرفق الأطفال، Pediatric Elbow Fractures، كما شهد تدريب الأطباء كيفية تشخيص وتقييم الحالات وتقديم أفضل رعاية ممكنة لهذه الحالات طبقًا لأحدث القواعد والبروتوكولات العلمية المستخدمة عالميًا لتحديد أولويات وطرق التدخل الجراحي والعلاجي، كما تم عقد عدد من الجلسات النقاشية لتبادل الخبرات بين المدربين وشباب الجراحين.

شهد التدريب حضور نخبة من أساتذة جراحة العظام، منهم الدكتور حاتم عبد المنعم بكر أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد خالد أستاذ جراحة العظام ورئيس وحدة عظام الأطفال، والدكتور محمود بدران أستاذ مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد كمال عبدالناصر أستاذ مساعد جراحة العظام، والدكتور محمد علاء عبدالعزيز مدرس جراحة العظام.

استهدف التدريب عددا من النواب والمدرسين المساعدين والأخصائين من مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام بأسيوط ومستشفى أسيوط العام الشاملة، ومستشفى الألومنيوم بنجع حمادي.



جدير بالذكر أن اليوم العلمي السادس يأتي استكمالًا للقاءات العلمية المثمرة لمنظمة العظام العالمية السويسرية "AO" بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي.