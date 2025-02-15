السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام صاحب رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا للرجبي

حسام صاحب رئيسا لاتحاد
حسام صاحب رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا للرجبي

الرجبي، اختير حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، لمنصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا عقب الاجتماع التأسيسي الذي أقيم على هامش البطولة العربية لسباعيات الرجبي المقامة يومي 14 و15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي.

ويضم اتحاد شمال أفريقيا 5 دول هي: "مصر - ليبيا - الجزائر - تونس - المغرب".

واستقرت الدول المؤسسة للاتحاد على أن تكون مصر هي البلد المقر.

وسيعمل اتحاد دول شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة على توحيد الجهود وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية المتعلقة برياضة الرجبي في هذه الدول بالإضافة إلى تطوير مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين والترحيب بالمنتسبین إلى ھذا الاتحاد.

كما سيعمل الاتحاد على تبادل الخبرات وتنظيم البطولات الإقليمية والدولية وهو ما يساهم في رفع مستوى اللعبة في هذه الدول.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الرياضات الجماعية وتشجيع الشباب على الانخـراط في أنشطة رياضية متنوعة مشيدين بإطلاق هذا الاتحاد الذي سيكون له دور بارز في تطوير رياضة الرجبي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية لسباعيات الرجبي والمقامة بالإسكندرية يشارك بها 10 منتخبات هي: "تونس - المغرب - ليبيا - السعودية - الأردن - فلسطين - لبنان - العراق - الإمارات - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرجبي الاتحاد المصري للرجبي حسام صاحب اتحاد شمال أفريقيا مصر

مواد متعلقة

الرجبي، منتخب السيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية بالإسكندرية

الكرة الطائرة، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس سوبر السيدات

كرة اليد، الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

نتيجة مخيبة للآمال، اتحاد كرة السلة يواصل مسلسل السقوط
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية