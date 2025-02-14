كرة اليد، الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

شهدت المباراة تقدم فريق رجال يد الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-9، وفي الشوط الثاني واصل الفريق تقدمه ليحسم المباراة بفارق كبير لتنتهي بنتيجة 35-21.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 31-29 ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق سبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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