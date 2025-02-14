الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

كرة اليد، الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة الدوري. 

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

شهدت المباراة تقدم فريق رجال يد الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-9، وفي الشوط الثاني واصل الفريق تقدمه ليحسم المباراة بفارق كبير لتنتهي بنتيجة 35-21.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 31-29 ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق سبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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الأهلي النادي الأهلي طلائع الجيش كرة اليد سموحة

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