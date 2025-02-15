الرجبي، منتخب السيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية بالإسكندرية

تأهل المنتخب المصري لسيدات الرجبي إلى نهائي البطولة العربية المقامة يومي 14 و15 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية الرياضي.

سيدات الرجبي إلى المباراة النهائية

وصعد منتخب مصر للنهائي بعد فوزه في المباراة الهامة على منتخب الإمارات العربية المتحدة بنتيجة 10-0.

وكان منتخب سيدات الرجبي قد تصدر منافسات البطولة العربية بعد فوزه بجميع لقاءات اليوم الأول.

حيث فازت سيدات الفراعنة على نظيرتهن من لبنان بنتيجة 46-0، ثم فزن على نظيرتهن من السعودية بنتيجة 62-0، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 46-0.

وعقب نهاية الدور الأول، يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني للنهائي فيما يلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع على الميدالية البرونزية، أما أصحاب المركزين الخامس والسادس فيلعبون لتحديد المراكز.

وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات الرجبي 12 لاعبة وهن: "هالة قورة ورولا الوزيري وكنزي سلامة وملك سويلم وندا سمير وفريدة زقزوق وفريدة الشرقاوي ونور شلبي وملك سيف النصر وروان رشاد وفريدة الجزار وميسرة محمد".

وكان منتخب سيدات الرجبي قد حقق عام 2021 إنجازا تاريخيا في بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و2024.

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