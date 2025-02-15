السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"التنسيقية" تنظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة منظمة البريكس" بالجامعات المصرية

التنسيقية
التنسيقية

نظم مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة منظمة البريكس" بالجامعات المصرية.
 

صقل الوعي السياسي والاقتصادي لدى الطلاب

وشمل البرنامج التدريبي المكثف، الذي استمر على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى صقل الوعي السياسي والاقتصادي لدى الطلاب.

وخلال اليوم الأول، قدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، ورشة عمل حول "نشأة التنسيقية" ككيان سياسي ومنصة حوارية للجميع، فيما قدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، ورشة عمل عن "صياغة أوراق السياسات"، بينما قدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، تدريبًا عن "الأمن القومي المصري".

التحليل المالي لغير المتخصصين

وفي اليوم الثاني، قدم النائب محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، تدريبًا عن "التحليل الاقتصادي"، فيما قدم أحمد أبو اليسر عضو التنسيقية ورشة عمل عن "التحليل المالي لغير المتخصصين".

شارك في البرنامج التدريبي من مركز بناء الكوادر صفاء حسني، أحمد حسام، أحمد منوفي، نيرمين محمد ومن لجنة التنظيم محمد طه، بحضور مجموعة من الطلاب والطالبات من الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيقية شباب الأحزاب نواب التنسيقية لجان التنسيقية منظمة البريكس الجامعات المصرية

مواد متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب: تظاهرات رفض تهجير الفلسطينيين تكشف وعي الشعب المصري

مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ندوة لوزير التموين

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مشروعات القوانين المعروضة أمام النواب والشيوخ
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

حماس تهدي أسيرا إسرائيليا قطعة ذهب هدية لابنته

منوعات

المزيد

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية