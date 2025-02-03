الإثنين 03 فبراير 2025
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سياسة

التنسيقية تعقد ندوة "جدل النظام الانتخابي" في معرض الكتاب غدًا

تنسيقية شباب الاحزاب،
تنسيقية شباب الاحزاب، فيتو

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة في السادسة مساء غدا الثلاثاء، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.
 

 

محاور ندوة التنسيقية بمعرض الكتاب 

 

وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
 

المشاركون بالندوة 

 

يدير الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

 يذكر أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصلوا مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في يومه العاشر.
وشهدت التنسيقية أمس الأحد، حفل توقيع كتاب "المرأة فى عقل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. رسالة إلى المستقبل" للدكتور السيد رمزي، وكتاب "ضربة البداية" للدكتور محمد محرم.
وعلى مدار اليوم استقبل مقر التنسيقية في معرض الكتاب بجناح عصير الكتب عددا من شباب الجامعات رواد المعرض.
وتواصل التنسيقية  تنظيم فعاليات يومية حتى ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب.
 

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