شباب الشرقية تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

ناقشت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مفهوم النظم السياسية ودلالتها وأنواعها وخصائصها ومكوناتها وعلاقتها بالسلطات الثلاثة وعلاقتها بالقانون والمسارات المنهجية لتطبيق النظم السياسية في مصر، وقد أدار الجلسة محمد غريب المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بوحدة تصدوا معنا.

الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية:إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال الفترة.

التدريب على فهم الموضوعات السياسية

وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها إجرائيًّا وفقًا للأسس العلمية لها.

الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية

وذلك ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠يوم.

رعاية الدكتور أشرف صبحى

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني وإشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية

والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتنفيذ عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب.

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