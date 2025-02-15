جامعة قناة السويس تستضيف المؤتمر الدولي للعلوم الفسيولوجية (صور)

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الأفريقية للعلوم الفسيولوجية، والذي يُعقد بتنظيم مشترك مع الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجية، مؤكدًا في كلمته على الدور الريادي للجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية داخل مصر وخارجها.

أهمية المؤتمر في إثراء المجال الفسيولوجي

وأشار "مندور" إلى أهمية هذا المؤتمر في إثراء المجال الفسيولوجي وتقديم فرص متميزة للباحثين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي الدولي.

وشهد حفل الافتتاح الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب في جامعة قناة السويس، الذي أكد على التزام الكلية بتشجيع الأنشطة العلمية التي تساهم في التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس وتعزز من قدراتهم البحثية.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

استضافة المؤتمر برحاب جامعة قناة السويس

وأعرب عن سعادته باستضافة المؤتمر في رحاب جامعة قناة السويس، متمنيا للحضور إقامة علمية مثمرة في مدينة الإسماعيلية.

من جانبه، ألقى الدكتور فاضل إسوب، رئيس الجمعية الأفريقية للعلوم الفسيولوجية، كلمة أشاد فيها بالتنظيم المتميز للمؤتمر مؤكدا أهمية تبادل المعرفة بين الباحثين في القارة الأفريقية وخارجها، وتعزيز الشراكات الأكاديمية لدعم الأبحاث الفسيولوجية وتطوير التعليم الطبي في هذا المجال.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

منصة علمية متميزة

كما أكد الدكتور صبحي الكفافي، رئيس الجمعية المصرية للعلوم الفسيولوجية، أن هذا الحدث يمثل منصة علمية متميزة تجمع نخبة من العلماء الدوليين، مما يسهم في دعم الأبحاث الفسيولوجية وتطوير طرق التدريس والتدريب في هذا التخصص الحيوي.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور ياسر الوزير، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يعكس التوجه العالمي نحو دعم البحث العلمي وتطوير الدراسات الفسيولوجية.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

وأشار إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة أكاديمية محفزة للحوار العلمي بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت "ياسر الوزير" إلى نجاح اللجنة المنظمة في تأمين تمويل من الاتحاد الدولي للعلوم الفسيولوجية والجمعية الفسيولوجية اليابانية، لدعم حضور 20 من صغار الباحثين للمؤتمر، مما يعزز من فرصهم في بناء مستقبل أكاديمي واعد.

أبرز فعاليات المؤتمر

ويشمل المؤتمر، الذي يمتد من 13 حتى 16 فبراير 2025، برنامجا علميا ثريا يضم محاضرات عامة، وندوات علمية، وجلسات نقاشية، ولقاءات مع كبار المحررين في الدوريات العلمية العالمية، بالإضافة إلى تقديم 45 بحثا علميا في شكل عروض تقديمية ومعلقات إلكترونية.

كما يشارك في المؤتمر علماء من 17 دولة من مختلف القارات، من بينهم رؤساء الجمعيات الفسيولوجية الدولية، وأساتذة جامعات مرموقة، وباحثون في مراحل مهنية مختلفة، إلى جانب طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

كما يخصص المؤتمر جلسات لتطوير التعليم في مجال الفسيولوجيا، بإدارة خبراء من الجمعية الأمريكية للعلوم الفسيولوجية والاتحاد الدولي للعلوم الفسيولوجية، بما يتوافق مع رؤية كلية الطب بجامعة قناة السويس في الريادة العلمية والتعليمية.

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