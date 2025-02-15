تخطت 100 جنيه، أسعار الدواجن اليوم السبت 15-2-2025 في الفيوم

تخطت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، حاجز 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 95 و102 جنيه للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 90 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 200 و225 جنيها وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الأوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنيها، كيلو شيش طاووق 200 جنيه، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 150 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 210 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيها، كيلو الاجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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