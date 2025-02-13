الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ 151 ألف مواطن بالقوافل الطبية

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 151 ألفا و405 مواطنين، من خلال 141 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر يناير الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 28 ألفا و682 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 926 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية

وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، منوهًا الى نشر مواعيد إطلاق القوافل وأماكنها بالتفصيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بـ"الفيس بوك".

التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و279 مواطنًا بمحافظة أسوان، و7 آلاف و891 مواطنًا بأسيوط، و6 آلاف و606 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و5 آلاف و167 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و2320 مواطنًا بالأقصر، و1384 مواطنًا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و495 مواطنًا بالبحيرة، و6 آلاف و923 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و415مواطنًا بالدقهلية، و2120 مواطنًا بالسويس، و15 آلفًا و118 مواطنًا بالشرقية، و10 آلاف و3 مواطنين بالغربية، و3 آلاف و608 مواطنين بالفيوم، و10 آلاف و196 مواطنًا بالقاهرة.

الصحة: المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" تهتم بالصحة النفسية للمواطنين

وزير الصحة: مشروع الجينوم يستهدف تحديد الخصائص الوراثية للمصريين

وتابع غباشي إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ6 آلاف و571 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و849 مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و936 مواطنًا بالمنيا، و2019 مواطنًا بالوادي الجديد، و7 آلاف و291 مواطنًا ببنى سويف، و2458 مواطنا بجنوب سيناء، و7 آلاف و368 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و913 مواطنًا بسوهاج، و2405مواطنا بشمال سيناء، و3 آلاف و69 مواطنًا بقنا، و3 آلاف و987 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 4 آلاف و14 مواطنًا بمطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة الخدمات الطبية والعلاجية القوافل الطبية المبادرة الرئاسية المجالس الطبية المتخصصة تقديم الخدمات العلاجية ذوى الاحتياجات الخاصة علي نفقة الدولة لوزارة الصحة والسكان محافظات الجمهورية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة" تهتم بالصحة النفسية للمواطنين

الصحة: توفير ودعم مستشفيات الوزارة بـ 417 جهاز أشعة خلال 2024

وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الطبي

وزير الصحة: إدراج أدوية حديثة في بروتوكولات علاج الأورام لتحقيق نسب شفاء مرتفعة
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

موعد خروج المطرب سعد الصغير من السجن

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية