الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ 151 ألف مواطن بالقوافل الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 151 ألفا و405 مواطنين، من خلال 141 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر يناير الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 28 ألفا و682 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 926 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية

وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، منوهًا الى نشر مواعيد إطلاق القوافل وأماكنها بالتفصيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بـ"الفيس بوك".

التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و279 مواطنًا بمحافظة أسوان، و7 آلاف و891 مواطنًا بأسيوط، و6 آلاف و606 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و5 آلاف و167 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و2320 مواطنًا بالأقصر، و1384 مواطنًا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و495 مواطنًا بالبحيرة، و6 آلاف و923 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و415مواطنًا بالدقهلية، و2120 مواطنًا بالسويس، و15 آلفًا و118 مواطنًا بالشرقية، و10 آلاف و3 مواطنين بالغربية، و3 آلاف و608 مواطنين بالفيوم، و10 آلاف و196 مواطنًا بالقاهرة.

وتابع غباشي إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ6 آلاف و571 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و849 مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و936 مواطنًا بالمنيا، و2019 مواطنًا بالوادي الجديد، و7 آلاف و291 مواطنًا ببنى سويف، و2458 مواطنا بجنوب سيناء، و7 آلاف و368 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و913 مواطنًا بسوهاج، و2405مواطنا بشمال سيناء، و3 آلاف و69 مواطنًا بقنا، و3 آلاف و987 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 4 آلاف و14 مواطنًا بمطروح.

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