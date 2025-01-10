الجمعة 10 يناير 2025
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صحة ومرأة

حتى لا يخرج عن السيطرة، 4 نصائح من الصحة لمرضى الربو للحماية من الالتهابات الفيروسية

مرضى الربو، فيتو
مرضى الربو، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الربو للحماية من العدوى التنفسية في موسم الشتاء.

 

أعراض الربو الحادة

وقالت وزارة الصحة، إن فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة لذا يجب اتباع بعض النصائح وهي:

١-التزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف 

٢- حمل جهاز الاستنشاق الموصوف للمريض في كل مكان بجميع الأوقات

٣-إذا وصف  الطبيب دواء وقائي يجب الالتزام  باستخدامه

٤- للحماية  من الالتهابات الفيروسية يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الربو بشأن التأكد من تشخيص المرض حيث تظهر أعراضه على شكل أزيز وصفير في الصدر.

 

ونصحت أى مريض تظهر عليه هذه الأعراض الذهاب للطبيب المختص لتحديد مسببات الربو ووضع خطة علاج مناسبة.

وقالت وزارة الصحة إن مرض الربو تزيد نوبات الإصابة به في موسم الشتاء.

 

أسباب الإصابة بمرض الربو

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب الإصابة بمرض الربو ومنها:

1- مسببات الحساسية منها الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والعفن وحبوب اللقاح

2- التهابات الجهاز التنفسي حيث يمكن أن يؤدي البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية إلى ظهور أعراض الربو لدى الأطفال حيث تسبب عدوى الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية

 

3- ممارسة الرياضة ويوجد ما يعرف بالربو الناتج عن ممارسة الرياضة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو 

4- المهيجات مثل الأدخنة والتلوث والروائح الكريهة حيث تزيد من نوبات الربو

5- تغيير المواسم

مرض الربو
مرض الربو

بدورها وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من مرض الربو  ومنع الإصابة بمضاعفات المرض.

شملت أهم التعليمات

١- علاج الربو المبكر.​

٢- زيارة الطبيب إذا استمر السعال لأكثر من عدة أيام.​

٣- التأكد من الطريقة الصحيحة لاستخدام أجهزة الاستشناق البخاخات

٤- إذا ازدادت شدة أعراض الربو سوءًا وحدث تدهور سريع لضيق التنفس، أو حدوث ضيق النفس عند القيام بأنشطة بدنية خفيفة يجب الذهاب للطبيب فورا 

5- زيارة الطبيب إذا كان الدواء المستخدم في الخطة العلاجية لا يخفف الأعراض، أو عدم التحسن حتى بعد استخدام بخاخة الإنقاذ سريعة المفعول، أو اللجوء إلى استخدامها أكثر من المعتاد.​

٦- المتابعة مع الطبيب بانتظام لمناقشة الأعراض، وإجراء أي تعديلات ضرورية على الخطة العلاجية. ​

٧- الإفصاح عن تناول أي أدوية أخرى بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين أو خافضات الحمى أو مضادات الالتهاب لمقدمي الرعاية الصحية.​

٨- عدم تناول أدوية أخرى غير الموصوفة دون استشارة الطبيب.​

٩- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم: ولكن إذا تم ممارسة الرياضة في درجات حرارة منخفضة فيجب ارتداء قناعًا للوجه لتدفئة الهواء المتنفس. ​

١٠- اتباع الوزن الصحي.​

١١- تناول تطعيم الإنفلونزا السنوي والتطعيم ضد المكورات الرئوية.​

١٢- التحكم في حرقة المعدة وارتجاع المريء من خلال نظام صحي واتباع استخدام الدواء الملائم.​

 

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أعراض مرض الربو

وتشمل أهم أعراض مرض الربو:

1-​ نوبات السعال، وخاصةً أثناء الليل، وتزيد مع الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا. ​

2- أزيز الصدر عند الزفير، وأحيانًا عند الشهيق، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال. ​

3- ضيق أو صعوبة في التنفس، وأحيانًا أثناء الراحة.​

 

4- ضيق الصدر وصعوبة التنفس

 

5- صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال أو الأزيز.​

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