حازم إمام: تعاقد الزمالك مع بيسيرو مغامرة وهذا موقفنا من تجديد زيزو

الزمالك، تحدث حازم إمام عضو لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالزمالك عن الآلية التي يعملون بها للنهوض بقطاع الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يمتلك ثروة من الناشئين

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "نشكر إدارة نادي الزمالك والأعضاء، وجميعهم يحبون النادي، ونخطط لقطاع الكرة بشكل عام وليس الفريق الأول فقط، والزمالك يمتلك ثروة في الناشئين".

وتابع: "نبدأ من التخطيط بداية من مرحلة البراعم، ولدينا رؤية فنية لذلك، ووضع خطط واستراتيجية لذلك من البداية".

وأكمل: "لدينا طموحات كبيرة ونتمنى تنفيذها في الوقت القادم، وسنحاول تقديم كل ما لدينا".

حازم إمام، فيتو

عمرو الجنايني يعزز دور لجنة التخطيط

وأضاف: "عمرو الجنايني معنا، وهو من الرجال المحترمين، ويساعدنا بشكل دائم، وهو العنصر الذي لديه الفرصة للتصرف في الأمور والموارد المالية، ونتمنى كل الخير في كل ما هو قادم، ولكن القرار الأخير لمجلس الإدارة فنحن لجنة استشارية، والتنفيذ في يد المجلس".

ملف تجديد زيزو

وعن التجديد للاعبين وملف أحمد مصطفى زيزو، قال: "قرار تعيين اللجنة كان اليوم، وليس لدي كامل التفاصيل، ولكننا سنجلس معًا ونعرف مدى صلاحياتنا، الكلام سهل، ولا أستطيع أن أقول شئ عن تجديد اللاعبين لأنني ليس لدي علم بكافة الأمور المادية في النادي بالوقت الحالي".

وعن رحيل جروس، أوضح: "لا أحب أن أنتقد مدرب رحل، وجروس له مني كل الاحترام والتقدير، ولكن هناك أمور فنية وراء رحيله، ولا أريد أن أنقص من قدر مدرب كبير توج بالكونفدرالية مع النادي، ويجب علي أن أحترمه بكل تأكيد".

واختتم: "التعاقد مع جوزيه بيسيرو مغامرة، كما هو الحال مع أي مدرب، وأي تعاقد مع مدرب هو مغامرة، وكرة القدم ليست ثابتة، والبعض يراها مغامرة وفي حال نجاحه البعض سيقول نجاح، ولو فشل البعض سيقول كان لابد من استمرار جروس، هذه هي كرة القدم".

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