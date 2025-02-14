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رياضة

الزمالك يعلن 4 قرارات عاجلة في بيان رسمي، أبرزها رحيل جروس وتعيين بيسيرو

بيسيرو
بيسيرو

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه الأخير أوضاع قطاع كرة القدم وبصفة خاصة المتعلقة بالفريق الأول. 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الآتي:

1 - اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وتضم في عضويتها الكابتن حازم إمام والكابتن أحمد حسام ميدو والأستاذ عمرو الجنايني، ويحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

2- اختصاصات اللجنة بما تشمله من خبرات فنية وإدارية ستكون العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي  الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
 
3 - استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه، مُتمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

 

4 - قرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديرًا  فنيًا للزمالك لمدة موسم ونصف، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظرًا لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات.

 

وأكد المجلس مجددًا تفهم واحترام مشاعر وتطلعات الجماهير الوفية وأنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحقيقها والوصول بالنادي إلى المكانة التي تليق به بوصفه أكبر قلعة رياضية في مصر.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جروس مع الزمالك بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يوما.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

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